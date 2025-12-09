Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß auf der B428 bei Hackenheim

Am Dienstag, den 09.12.2025, ereignete sich gegen 18:38 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B428 bei Hackenheim, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.





Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 16-jährige Fahrzeugführerin mit einem 45-km/h-Auto die Bosenheimer Straße und beabsichtigte, nach links auf die B428 einzubiegen. Hierbei übersah sie offenbar den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 50-jährigen Pkw-Fahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.



Die 16-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Auch der 50-jährige Fahrzeugführer wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht.



Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Die Fahrbahn war für die Dauer von etwa vier Stunden voll gesperrt.



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell