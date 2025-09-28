zwei gestürzte Motorradfahrerinnen aufgrund verunreinigter Fahrbahn



Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhren beide die L182 hintereinander aus Richtung Heimweiler kommend in Fahrtrichtung Kirn.

Vermutlich aufgrund von auf der Fahrbahn ausgelaufenen Betriebsstoffen geriet das Motorrad der vorausfahrenden Fahrzeugführerin plötzlich ins Rutschen, woraufhin die 35-Jährige die Kontrolle verlor und mitsamt Zweirad stürzte. Hierbei verletzte sie sich leicht und wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die unmittelbar nachfolgende Fahrzeugführerin bremste zur Verhinderung einer Kollision mit der Gestürzten und kam hierbei ebenfalls zu Fall. Die 38-Jährige erlitt oberflächliche Schürfwunden, die keiner Behandlung im Krankenhaus bedurften. An beiden Motorrädern entstand Sachschaden.

Die Herkunft der Fremdflüssigkeit ist bislang ungeklärt. Zur Beseitigung wurde die Straßenmeisterei hinzugezogen.



