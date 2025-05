Zwei Freiheitsentziehungen innerhalb kürzester Zeit

Bad Kreuznach, Innenstadt (ots) - Am frühen Abend des heutigen Tages wird der Polizei durch mehrere Anrufende ein pöbelnder und zeitweise auf dem Gehweg herumliegender Mann im Bereich des Salinenplatzes gemeldet.



Vor Ort stellt sich heraus, dass gegen die besagte Person ein nahezu "druckfrischer" Haftbefehl aufgrund einer zurückliegenden Verurteilung vorliegt, weshalb ihm die Festnahme erklärt wird. Aufgrund des zunehmend aufbrausenden Verhaltens von dem 42-Jährigen und einem seiner beiden Begleiter gegenüber der eingesetzten Streifenbesatzung, müssen die beiden unkooperativen und mutmaßlich berauschten Herren lautstark zu Boden gesprochen werden, wo sie widerstandslos fixiert werden können. Spätestens durch die deutliche Ansprache entfaltet der Einsatz eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit.

Während sich der Verhaftete wenige Minuten später im Streifenwagen auf dem Weg in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt befindet, melden Passanten seinen zuvor aus der Maßnahme entlassenen und mit einem Platzverweis belegten Kumpel, wie dieser in der Fußgängerzone randaliert. Aufgrund des nichtbefolgten Platzverweises und zur Verhinderung von Straftaten erfolgt die Gewahrsamnahme des 35-Jährigen bei hiesiger Dienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/5EbT4gc





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell