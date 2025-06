Zwei Fahrten unter Drogeneinfluss

Die erste Fahrt resultierte aus einer um 19:40 Uhr durchgeführten Kontrolle einer 42-jährigen Fahrerin eines E-Scooters in der Straße am "Rupertsberg". Die Kontrollierte war bereits in der Vergangenheit wegen Drogen am Steuer auffällig geworden und zeigte auch am heutigen Tag deutliche Anzeichen für einen zeitnahen Drogenkonsum. Bereits vor Durchführung eines Schnelltests räumte die Fahrerin ein, dass sie regelmäßig Marihuana konsumiere. Der Schnelltest bestätigte diese Angaben und reagierte überdies positiv auf die Stoffgruppe der Amfetamine. Bei der Durchsuchung der Fahrerin konnte zudem eine geringe Menge "Pep" aufgefunden werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Um kurz nach 20:00 Uhr wurde eine Streife in der Saarlandstraße auf einen Kleinwagen aufmerksam der einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei dem 21-jährigen Fahrer ergaben sich ebenfalls Verdachtsmomente hinsichtlich eines zeitnahen Betäubungsmittelkonsums, was dieser auf Nachfrage jedoch bestritt. Ein Drogenschnelltest widerlegte die Verneinung des Fahrers allerdings und lieferte den Nachweis für den Konsum von Cannabis. Die Weiterfahrt wurde auch in diesem Fall untersagt und dem Fahrer zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen.



