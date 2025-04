Zwei Fahrten ohne Versicherungsschutz

Gegen 15:30 Uhr konnte in der Drususstraße in Bingen am Rhein ein E-Scooter festgestellt werden, der ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2024 angebracht hatte.

Der Fahrer konnte keine, aus dem Jahr 2025, bestehende Versicherung nachweisen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Um circa 20:00 Uhr konnte im Bereich der Bingerbrücker Straße in Bingen ein Kleinkraftrad festgestellt werden.

Auch hier wurde lediglich eine Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2024 festgestellt.

Dem Fahrer wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt.

Beide Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell