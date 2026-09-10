Polizeiinspektion Bingen
Zwei E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz
Symbolbild
dpa

Bingen am Rhein (ots) - Am Donnerstag, den 10.09.2026, führte die Polizei Bingen Verkehrskontrollen bei gleich zwei E-Scooter-Fahrern durch, die für beide Fahrer Konsequenzen nach sich zogen.

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Den Anfang machte ein 48-Jähriger aus dem Binger Stadtgebiet. Gegen 16:20 Uhr konnten die Beamten den Mann mit seinem E-Scooter im Bereich der Mariahilfstraße feststellen. Da der Mann den Beamten bereits bekannt war und an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war, entschlossen sich die Beamten zur Durchführung einer Verkehrskontrolle.

Der Fahrer bemerkte dies offensichtlich und versuchte, sich in einer nahegelegenen Grundstückseinfahrt vor den Beamten zu verstecken. Dies misslang jedoch, sodass er kurz darauf gestellt und kontrolliert werden konnte.

Hierbei stellte sich heraus, dass für seinen E-Scooter tatsächlich kein Versicherungsschutz bestand. Zudem stand der Mann offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Für den 48-Jährigen ist dies bereits der zweite gleichgelagerte Verstoß innerhalb weniger Wochen.

Gegen 19:15 Uhr kontrollierte eine Streife schließlich im Bereich "Am Rupertsberg" einen weiteren E-Scooter-Fahrer. An dem Fahrzeug des 28-Jährigen aus Bingen war lediglich eine zur Hälfte abgerissene Versicherungsplakette aus dem Vorjahr angebracht. Auch dieser Fahrer konnte keinen gültigen Versicherungsschutz für den von ihm genutzten E-Scooter vorweisen.

Auch bei ihm ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel.

Beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Zu Beweiszwecken wurde jeweils die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Sie werden sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln strafrechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


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