Zwei Auffahrunfälle auf der Mainzer Straße - eine Person leicht verletzt





Drei Fahrzeuge befuhren die L 419 aus BAB 60 kommend in Fahrtrichtung Bingen. In Höhe der Einmündung nach Bingen-Gaulsheim fuhr das zuletzt fahrende Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf das Heck des vorausfahrenden Pkw auf. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt zunächst fort. Etwa 100 Meter weiter kam es zu einem weiteren Auffahrunfall, bei dem derselbe Pkw auf ein weiteres vorausfahrendes Fahrzeug auffuhr.

Bei dem zweiten Unfall wurde die Beifahrerin des vorausfahrenden Fahrzeugs leicht verletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Es besteht der Verdacht einer medizinischen Ursache für das gezeigte Fahrverhalten. Deshalb wurde zur weiteren Klärung der Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe bei dem Fahrzeugführer durch einen Arzt entnommen.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.



