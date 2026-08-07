Zusammenstoß zweier entgegenkommender Fahrzeuge auf der L 376 - eine leichtverletzte Person



Ein 18-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Landesstraße aus Meddersheim kommend in Fahrtrichtung Lohmühle. Kurz vor einer Rechtskurve geriet sein Fahrzeug auf der abschüssigen Straße aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit den rechten Rädern auf den geschotterten Seitenstreifen.

Beim Versuch, das Fahrzeug abzubremsen und wieder auf die Fahrbahn zu lenken, verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Audi A3 einer 35-jährigen Fahrzeugführerin.

Die 66-jährige Beifahrerin des Audis wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Nach einer medizinischen Untersuchung durch den Rettungsdienst, konnte sie vor Ort entlassen werden.

Beide beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 70.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 376 in diesem Streckenabschnitt zeitweise voll gesperrt.



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