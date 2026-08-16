Zur falschen Zeit auf der falschen Spur - Frontalcrash in Norheim





Ein 23-jähriger Fahrer eines Opel Corsa befuhr die Hüffelsheimer Straße aus Richtung Rüdesheim kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte Norheim. In einer leichten Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Audi A4 eines 54-Jährigen.

Obwohl zu dieser frühen Stunde am Sonntagmorgen erfahrungsgemäß noch überschaubarer Verkehr herrscht, gelang es den beiden Verkehrsteilnehmern somit auf denkbar ungünstige Weise, aufeinanderzutreffen.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme ergab sich zudem eine weitere Gemeinsamkeit der beiden Fahrer: Ein Atemalkoholtest beim 23-Jährigen ergab einen Wert von 1,25 Promille. Er gab gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten außerdem an, kurz vor dem Unfall einen Sekundenschlaf gehabt zu haben. Auch sein 54-jähriger Unfallgegner war nicht gänzlich nüchtern unterwegs. Bei ihm ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 0,57 Promille.

Beiden Fahrern wurden Blutproben entnommen und die Führerscheine sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Die Beteiligten erlitten lediglich leichte Abschürfungen an den Händen und benötigten keine medizinische Versorgung. An beiden Fahrzeugen entstand hingegen wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 bis 15.000 Euro geschätzt.



Auf Grund von auslaufenden Betriebsstoffen, sowie der Bergung beider Fahrzeuge wurde die Fahrbahn in beide Richtung für ca. 30 Minuten gesperrt.



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