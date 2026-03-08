Zum wiederholten Mal ohne gültige Fahrerlaubnis aufgefallen

Vor Ort konnte bei der Sachverhaltsaufnahme geklärt werden, dass es sich bei den beteiligten Hunden um jene eines 62-jährigen Mannes handelte, welcher in der Vergangenheit bereits wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis polizeilich in Erscheinung getreten ist. Da weder der Hundehalter noch die Hunde vor Ort festgestellt werden konnte, ergab sich im Rahmen weiterer Ermittlungen, dass der 62-jährige sich auch am heutigen Tag vor dem Eintreffen der Beamten mit seinem PKW von der Örtlichkeit entfernt hatte. Da der Mann noch immer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird gegen ihn erneut ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, gleichzeitig wurde ihm die Einziehung seines PKW bei erneutem Auftreten angedroht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell