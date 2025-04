Zu viele Punkte in Flensburg

Am 11.04.2025 kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen gegen 10:15 Uhr am Kreisverkehr L419/K11 bei Bingen-Gaulsheim einen 27-jährigen Fahrer eines Kleinwagens.

Der aus dem Landkreis Bad Kreuznach kommende Fahrer konnte zu Kontrollbeginn lediglich den Fahrzeugschein vorlegen und gab zu seinem Führerschein an, dass er diesen zu Hause vergessen habe. Eine Abfrage im Fahrerlaubnisregister ergab allerdings, dass dem Fahrer bereits Ende 2023 die Fahrerlaubnis wegen Erreichens der maximalen Punktzahl in Flensburg entzogen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell