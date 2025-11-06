Zivilcourage gezeigt

Der Mitteiler mache sich Gedanken um die Frau, da es doch bereits sehr kalt draußen sei.



Vor Ort kann die bereits sehr stark zitternde Frau durch eine Streife der Polizei Bingen angetroffen werden. Nach Einschätzung der Beamten ist die obdachlose 60-jährige Frau bereits unterkühlt. Ihr wird durch die Beamten eine Rettungsdecke ausgehändigt. Noch während die Beamten das weitere Vorgehen mit dem ebenfalls angeforderten Rettungsdienst abklären können, erscheint der Mitteiler wieder vor Ort. Er händigt der Frau im Beisein der eingesetzten Beamten eine Spende in Form eines Geldbetrags aus.



Die Frau wird durch die Polizei in das nahegelegene Heilig-Geist Hospital verbracht. Dort wird sie stationär aufgenommen.



