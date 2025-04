Zeugensuche - Unfall auf Feldweg zwischen Sommerloch und Wallhausen

Nach derzeitigen Erkenntnissen befährt der 68-jährige Pedelec-Fahrer am Montag, den 21.04.2025 gegen 15:30 Uhr, einen Feldweg zwischen Sommerloch und Wallhausen.

Ca. 400 Meter vor der K50 stürzt er vermutlich alleinbeteiligt in einer leicht abschüssigen Kurve. Der Radfahrer verletzt sich hierbei schwer und kann erst nach dem Unfallgeschehen durch Anwohner festgestellt und dem Rettungsdienst zugeführt werden. Der Verletzte wird durch einen Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik verbracht. Sein Zustand ist aktuell kritisch, jedoch nicht lebensbedrohlich.

Die genauen Umstände des Verkehrsunfalls sind aktuell unklar. Zeugen des Vorfalls werden daher gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.



