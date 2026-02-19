Zeugenaufruf: Wer kann Hinweise zu einer verletzten Person geben?

Diese wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht und medizinisch versorgt.
Wie die Verletzungen entstanden sind, ist noch unklar. Hinweise auf eine Straftat haben sich bisher nicht ergeben.
Die Polizei bittet um Zeugen, die zur o.g. Zeit in der Prinzengasse etwas gesehen haben.
Rückfragen bitte an:
Kriminalinspektion Bad Kreuznach
Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ
Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell
