Zeugenaufruf - verlorener LKW-Reifen führt zu Verkehrsunfall auf der B 41 - Verursacher unbekannt

04.2026) Mittwoch wurde der Polizei gegen 09:20 Uhr per Notruf über einen auf der B 41 in Höhe der Ortschaft Weinsheim liegenden LKW-Reifen informiert.



Kurze Zeit später meldete sich ein weiterer Verkehrsteilnehmer, der angab, über den auf der Fahrbahn liegenden Reifen gefahren zu sein. Dabei kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem lediglich Sachschaden entstand.

Im Rahmen einer umgehenden Überprüfung der Bundesstraße konnte der gemeldete Lkw-Reifen festgestellt und von der Fahrbahn beseitigt werden, sodass weitere Verkehrsbeeinträchtigungen verhindert werden konnten.

Verkehrsteilnehmer, die Angaben zu einem möglichen Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.



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Polizeiinspektion Bad Kreuznach



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