Zeugenaufruf Täterhinweise – Illegales Kraftfahrzeugrennen zwischen Parkplatz Hungriger Wolf und Auffahrt B41.





Hierbei fährt der PKW des Mitteilers ordnungsgemäß auf der oben genannten Strecke in Fahrtrichtung B41. Im Kurvenbereich wird das Fahrzeug gleichzeitig von zwei zweiteren Fahrzeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit (ca. 100 km/h) überholt, sodass der Mitteiler nach rechts ausweichen muss und mit der rechts befindlichen Leitplanke kollidiert. Hierdurch entsteht Sachschaden am PKW des Mitteilers sowie an der Leitplanke.

Aufgrund des grob verkehrswidrigen Verhaltens und der anschließenden Flucht von der Unfallstelle werden die beiden PKW bzw. deren Fahrer:innen nun polizeilich gesucht.



Derzeit ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen Audi (Kombi) und einen dunklen BMW (Kleinwagen) gehandelt haben muss.



Hinweise jeglicher Art können hilfreich sein. Bei sachdienlichen Hinweisen melden sie sich bitte der bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell