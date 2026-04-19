Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht



Ein Mann im Krankenfahrstuhl fuhr auf dem Radweg von Kirn kommend in Richtung Hochstetten-Dhaun, als ein Fahrradfahrer ihn von hinten überholt. Zeitgleich kam ein weiterer, ebenfalls bislang unbekannter Fahrradfahrer entgegen.



Im Zuge des Begegnungsverkehrs und des Überholvorgangs kam es zu einer kritischen Situation, infolge derer der Mann im Krankenfahrstuhl stürzte und sich leicht verletzte.

Die beiden beteiligten Fahrradfahrer entfernten sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den leicht verletzten Mann zu kümmern und ihre Personalien anzugeben.



Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zu den flüchtigen Fahrradfahrern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kirn zu melden.



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Polizeiinspektion Kirn



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