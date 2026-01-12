Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hierbei kollidierte ein Fahrzeug vermutlich beim Ausparken aus der Parklücke mit einem geparkten PKW. Anschließend entfernte sich die fahrzeugführende Person unerlaubt von der
Unfallörtlichkeit, ohne sich um den verursachten Schaden und dessen Regulierung zu kümmern. Etwaige Zeugen der Situation werden gebeten, sich mit der Polizei Kirn in Verbindung zu setzen.
Polizeiinspektion Kirn
Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K
