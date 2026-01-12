Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 08.01.2026 ereignete sich im Zeitraum von 12:00 - 14:00 Uhr auf dem REWE-Parkplatz in Bad Sobernheim eine Verkehrsunfallflucht.



Hierbei kollidierte ein Fahrzeug vermutlich beim Ausparken aus der Parklücke mit einem geparkten PKW. Anschließend entfernte sich die fahrzeugführende Person unerlaubt von der

Unfallörtlichkeit, ohne sich um den verursachten Schaden und dessen Regulierung zu kümmern. Etwaige Zeugen der Situation werden gebeten, sich mit der Polizei Kirn in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell