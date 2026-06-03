Bingen
Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Aspisheim
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Mittwoch, dem 03.06.2026, kam es gegen 11:15 Uhr auf der L414 zwischen Ober-Hilbersheim und Aspisheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW mit anschließender Unfallflucht.

Lesezeit 1 Minute


Die geschädigte Fahrerin des Personenkraftwagens VW-Touran befuhr die Straße von Ober-Hilbersheim in Richtung Aspisheim. In der ersten Linkskurve kam der Autofahrerin ein unbekannter Personenkraftwagen entgegen. Im Kurvenbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der unbekannte Personenkraftwagen flüchtete daraufhin in Fahrtrichtung Ober-Hilbersheim.
Zeuginnen und Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bingen unter der Telefonnummer 06721-9050 oder per E-Mail an pibingen@polizei.rlp.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren