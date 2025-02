Zeugenaufruf nach Vandalismus in Niederheimbach

Seit Beginn des Jahres kam es bereits mehrfach zu Vandalismus an Parkbänken auf dem Radweg in Niederheimbach.

Unter anderem wurden die Bretter der Sitzbänke abgeschraubt und in den Rhein geworfen. Weiterhin wurden mehrerer Rebstöcke aus dem Boden gerissen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000 EUR.



Die Polizei sucht nach Zeugen, die zur Tataufklärung beitragen könnten.



Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Bingen in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell