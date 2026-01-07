Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt

Vor Ort kann der volltrunkene 75-jährige Fahrzeugführer, noch bei laufendem Motor, in seinem PKW sitzend angetroffen werden. Der Motor wurde abgestellt, der Schlüssel vorläufig sichergestellt. Die Durchführung eines Atemalkoholtests ist dem Fahrer nicht möglich, zudem kann er keinerlei Angaben zu seiner Fahrtstrecke machen. Da der Fahrer überdies offensichtlich vor oder nach Fahrtantritt zu Sturz kam, wurde er zur weiteren Untersuchung und Blutentnahme in das Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte die Streife am Fahrzeug des Fahrers augenscheinlich frische Unfallschäden an Stoßstange, am Kotflügel sowie auch Außenspiegel feststellen. Mögliche Unfallzeugen oder auch Geschädigte eines möglichen im Zusammenhang stehenden Unfalls werden darum gebeten, sich unter 06721/905-0 bei der Polizei Bingen zu melden.



