Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW - Scheibe mit Stein eingeworfen

06.2006) auf Samstag (27.06.2006) kam es in der Dammstraße von Bad Sobernheim zu einer Sachbeschädigung an einem abgeparkten Peugeot.

Nach bisherigen Ermittlungen schlug ein bis dato unbekannter Täter mit einem Stein auf die Frontscheibe des PKWs ein. Diese wurde hierdurch erheblich beschädigt. Der Schaden dürfte bei circa 1.500 Euro liegen. Das Tatmittel konnte vor Ort noch aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.



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