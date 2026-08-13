Kirn, Teichweg
Zeugenaufruf nach mehreren Sachbeschädigungen in Kirn
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

In der Nacht vom 12.08.2026 auf den 13.08.2026 kam es im Bereich des Parkplatzes an der Kiesel und im Teichweg von Kirn zu Sachbeschädigungen.

Bislang unbekannte Täter zerschnitten hierbei einen Sonnenschirm eines Restaurants und beschädigten einen Tisch. Ferner wurde die öffentliche Toilette am Parkplatz Kiesel beschädigt. Hier wurde ein Spülkasten demoliert.
Der Gesamtschaden dürfte bei circa 15200 liegen. Dies ist dem hochwertigen Schirm geschuldet. Dieser alleine hat bereits einen Wert von knapp 15000EUR.

Ob die Taten in Zusammenhang stehen ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752 1560 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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