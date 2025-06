Zeugenaufruf nach mehreren Flächenbränden im Bereich des Kuhberges

Am Samstag, den 14.06.2025, wurden insgesamt 5 Flächenbrände im Wald entlang der Wanderwege rund um den Aussichtspunkt Gans bis kurz vor dem ehemaligen THW Gelände in Bad Kreuznach auf dem Kuhberg gemeldet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind fahrlässige Entzündungen des Waldbodens auszuschließen. Die Brände wurden vermutlich vorsätzlich gelegt.



Gibt es Zeugen, die am Samstag den 14.06.2025, im Zeitraum 15:00 Uhr - 18:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im betroffenen Waldgebiet gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können?



Mitteilungen bitte an die Polizei Bad Kreuznach 0671 / 8811 - 0



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811 0

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/5EbT4gc





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell