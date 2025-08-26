Dieser brannte dabei vollkommen aus. Bäume in unmittelbarer Nähe wurden stark beschädigt. Zum derzeitigem Ermittlungsstand muss von Brandstiftung ausgegangen werden.
Gibt es Zeugen, die zur Tatzeit in dem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können?
Rückfragen bitte an:
Kriminalinspektion Bad Kreuznach
Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ
Zeugenaufruf nach Brand eines Wohnwagens in Rümmelsheim
