Zeugenaufruf – Gefährliche Fahrt zwischen Bad Kreuznach und Hackenheim (B 428)

Eine hinter dem Fahrzeug fahrende Verkehrsteilnehmerin verständigte die Polizei und schilderte die auffällige und unsichere Fahrweise des Fahrzeugs.



Im Verlauf der Fahrtstrecke zwischen Bad Kreuznach und Hackenheim, vorbei an Bosenheim, soll der Pkw mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Hierbei wurden mehrere entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet. Nach bisherigen Erkenntnissen mussten entgegenkommende Verkehrsteilnehmer aufgrund der Situation teilweise bis zum Stillstand abbremsen.



Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Kreuznach konnte das Fahrzeug schließlich in Bad Kreuznach anhalten und kontrollieren. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 94-jährigen Mann, der aufgrund körperlicher und geistiger Mängel nicht in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen.



Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wurde die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis angeordnet. Der Führerschein wurde vor Ort sichergestellt und dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



Die Polizei bittet insbesondere die Verkehrsteilnehmer, die dem Pkw auf der Strecke zwischen Bad Kreuznach und Hackenheim entgegenkamen und durch dessen Fahrweise gefährdet wurden, sich als Zeugen zu melden.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter nachfolgend genanntem Pressekontakt entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



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E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

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