Zeugenaufruf - Diebstahl von Kanaldeckeln

Abdeckungen von Straßenabläufen im Bereich der Straße Am Langenstein in Bingen-Büdesheim informiert. Kurze Zeit später geht eine erneute Meldung über eine fehlende Abdeckung im Bereich der Globusallee in Bingen-Kempten ein. Gegen Mittag werden dann nochmals zwei weitere fehlende Kanaldeckel in der Straße Am Ockenheimer Graben, ebenfalls in Bingen-Kempten gemeldet. Die fehlenden Abdeckungen konnten vor Ort nicht wieder aufgefunden werden, sodass derzeit von dem Diebstahl der schweren und unhandlichen Gegenstände ausgegangen wird. Als Tatzeit kommt die Nacht vom 18.04 auf den 19.04 in Frage. Sollten Zeugen in der vergangenen Nacht etwaige Beobachtungen zum Diebstahl gemacht haben, werden diese gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bingen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell