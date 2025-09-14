Hierzu bockten der oder die derzeit unbekannten Täter das Fahrzeug auf mehreren Pflastersteinen auf.
Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06721 905-0 bei der Polizeiinspektion Bingen zu melden.
Zeugen nach Reifendiebstahl gesucht