Zwei Männer im Alter von etwa 18-24 Jahren, europäisches Aussehen, einer mit blonden Haaren und einem grünen Anzug bekleidet, die zweite Person mit braunen Haaren und einem blauen Anzug, schlugen einen 18-jährigen Mann syrischer Herkunft zusammen.
Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach, Telefon: 0671/8811-101
Zeugen nach Körperverletzungsdelikt im Bahnhof Bad Kreuznach gesucht!