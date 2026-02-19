Zeugen nach Körperverletzungsdelikt im Bahnhof Bad Kreuznach gesucht!

Nach der Narrenfahrt am 14.02.2026 kam es gegen 20:00 Uhr zu einer Schlägerei im Bahnhofsgebäude in Bad Kreuznach.



Zwei Männer im Alter von etwa 18-24 Jahren, europäisches Aussehen, einer mit blonden Haaren und einem grünen Anzug bekleidet, die zweite Person mit braunen Haaren und einem blauen Anzug, schlugen einen 18-jährigen Mann syrischer Herkunft zusammen.

Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach, Telefon: 0671/8811-101



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell