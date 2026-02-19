Zeugen nach einer Körperverletzung in der Wormser Straße, Bad Kreuznach, gesucht!

In der Wormser Straße in Bad Kreuznach kam es nach der Narrenfahrt am 14.02.2026 gegen 19:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen 5-10 Personen, die einen 17-jährigen Syrer zusammenschlugen, so dass er eine Kopfverletzung und verschiedene Prellungen am Oberkörper erlitten hat.



Einer der Täter konnte als männlich, etwa 18-25 Jahre alt, etwa 1,90m groß, kräftige Statue, braun/roter Vollbart, bekleidet mit einer hellblauen Jacke und einer glitzernden Kopfbedeckung beschrieben werden.

Zwei Bekannte des Opfers, mit Vornamen Noah und "Ansteb" (phonetisch) sollen die Auseinandersetzung beobachtet haben.

Die Polizei bittet sowohl die beiden lediglich mit Vornamen bekannten, als auch mögliche weitere Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

Telefon: 0671/8811-101



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell