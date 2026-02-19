Einer der Täter konnte als männlich, etwa 18-25 Jahre alt, etwa 1,90m groß, kräftige Statue, braun/roter Vollbart, bekleidet mit einer hellblauen Jacke und einer glitzernden Kopfbedeckung beschrieben werden.
Zwei Bekannte des Opfers, mit Vornamen Noah und "Ansteb" (phonetisch) sollen die Auseinandersetzung beobachtet haben.
Die Polizei bittet sowohl die beiden lediglich mit Vornamen bekannten, als auch mögliche weitere Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.
Telefon: 0671/8811-101
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Kreuznach
Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ
Zeugen nach einer Körperverletzung in der Wormser Straße, Bad Kreuznach, gesucht!
