Bad Kreuznach
Zeugen gesucht: Verkehrsunfallflucht im Stadtgebiet Bad Kreuznach
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am Dienstagmorgen, 13. Oktober 2026, ist es im Stadtgebiet von Bad Kreuznach zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Lesezeit 1 Minute

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 83-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw unterwegs und beschädigte dabei mehrere am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge.

Bei den anschließenden Ermittlungen stellte die eingesetzte Streifenbesatzung bislang zwei beschädigte Autos fest. Die Fahrt des Unfallverursachers führte nach bisherigen Erkenntnissen unter anderem durch die Alzeyer Straße, die Schumannstraße, die Richard-Wagner-Straße und die Orffstraße.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Fahrzeuge beschädigt wurden, bittet die Polizei deshalb um Mithilfe aus der Bevölkerung. Insbesondere Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, die ihren Pkw in den genannten Straßen geparkt hatten und neue Schäden festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.

Auch Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, sind aufgerufen, sich unter nachfolgend genanntem Pressekontakt zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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