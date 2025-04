Zeugen gesucht / Steinwurf auf der B428 zwischen 55546 Hackenheim und 55546 Frei-Laubersheim

Am Mittwoch, den 16.04.2025 gegen 20.10 Uhr befuhr ein PKW die B428 aus Fahrtrichtung Hackenheim in Fahrtrichtung Frei-Laubersheim.

Unter bzw. unmittelbar hinter der Brücke, welche in Richtung Volxheim führt, fiel ein nicht näher bekannter Gegenstand auf das Autodach der Fahrzeugführerin.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich Personen sowohl Fußgänger als auch Radfahrer auf der Brücke. Weiterhin herrschte zu diesem Zeitpunkt reger Fahrzeugverkehr.

Durch den Aufprall dieses Gegenstandes zersplitterte das Panoramadach des PKW.

Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Gegenstand, Sachverhalt und Personen geben?



Bitte wenden Sie sich bei Hinweisen an die örtliche Polizei bzw. an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der Tel. 0671-88110.



Polizeiinsektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811 0

E-Mail: pdbadkreuznach@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/5EbT4gc





