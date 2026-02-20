Zahlreiche Verkehrsunfälle

Polizeiinspektion Bad Kreuznach (ots) -



Zu elf Verkehrsunfällen wurden die Streifen der Polizeiinspektion Bad Kreuznach am Donnerstag, den 19.02.2026 gerufen.

Die überwiegend witterungsbedingten Zusammenstöße verliefen ohne gravierende Folgen. In zehn Fällen entstanden lediglich Blechschäden.

Nur bei einem Unfall in Stromberg wurde der Fahrer leicht verletzt. Der 33-Jährige befuhr die Landesstraße 242 aus Richtung Schweppenhausen kommend, in Richtung Stromberg. Auf schneeglatter Fahrbahn rutschte der Kleinwagen von der Fahrbahn und stieß gegen einen Metallpfosten. Der PKW wurde abgeschleppt, der Fahrer erlitt Verletzungen durch den Airbag.



