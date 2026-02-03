Zahlreiche Verkehrsunfälle nach Eisregen und Schneefall

Infolge der plötzlich eintretenden winterlichen Witterungsverhältnisse kam es in kürzester Zeit zu zwölf Verkehrsunfällen. In den meisten Fällen blieb es bei Sachschäden.



Ein nennenswerter Verkehrsunfall ereignete sich auf der Bundesstraße 41 im Bereich der Abfahrt Planig. Dort verlor der Fahrer eines Pkw die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Schutzplanke. Seine Beifahrerin wurde leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B41 in Fahrtrichtung Kirn kurzzeitig gesperrt werden.



Ein weiterer erwähnenswerter Unfall ereignete sich im Bereich eines Bahnübergangs bei Norheim. Dort verunfallte ein Pkw in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen, wodurch der Bahnverkehr für circa zwei Stunden gesperrt werden musste.



Die Polizei weist eindringlich darauf hin, die Geschwindigkeit den Witterungs- und Straßenverhältnissen anzupassen, ausreichend Abstand zu halten und ausschließlich mit geeigneter Winterbereifung am Straßenverkehr teilzunehmen.



