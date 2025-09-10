Zahlreiche Verkehrskontrollen bei Tuning-Kontrollstelle in Bad Kreuznach

Hierbei wurden die eingesetzten Beamten von Kollegen umliegender Dienststellen unterstützt. Bei der Kontrollstelle wurde ein besonderes Augenmerk auf Fahrzeuge mit möglichen illegalen Veränderungen gelegt.



Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen konnten an 17 Fahrzeugen bauliche Veränderungen festgestellt werden, die zur Erlöschung der Betriebserlaubnis führten. Weiterhin wurden zahlreiche Gurtverstöße, sowie Kindersicherungsverstöße festgestellt und entsprechend geahndet.

Bei einem Fahrzeugführer konnten körperliche Anzeichen festgestellt werden, die für eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung sprechen könnten. Gegen den Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet.



