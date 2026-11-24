



Insgesamt wurden mehr als 30 Schmierereien in schwarzer und weißer Farbe festgestellt. Aufgrund übereinstimmender Schriftzüge und der verwendeten Farben geht die Polizei von einem Zusammenhang zwischen den Sachbeschädigungen aus.



Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen dauern an.



Die Polizeiinspektion Kirn bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.



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