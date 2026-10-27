Wohnungseinbrüche im Landkreis Bad Kreuznach





In der Ortsgemeinde Martinstein kam es im Bereich der Hauptstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Haustür unbefugten Zutritt in das Objekt und entwendeten hieraus Schmuckgegenstände. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Tatzeit kann durch Zeugenangaben auf den 23.10.2026, 06:00 - 17:45 Uhr eingegrenzt werden.



Im Zeitraum vom 23.10.2026, 15:15 - 21:30 Uhr kam es in der Straße Korellengarten in Bad Kreuznach zu einem weiteren Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Hierbei überkletterten die unbekannten Täter eine Balkonbrüstung im Hochparterre, um dort eine Balkontür aufzuhebeln. Aus der Wohnung wurde ein Bargeldbetrag im niedrigen vierstelligen Eurobereich entwendet.



Ein weiterer Einbruch ereignete sich am 23.10.2026 in einem Mehrfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße im Stadtgebiet Bad Kreuznach. Im Zeitraum von 17:30 - 19:35 Uhr gelangen die unbekannten Täter durch Überklettern einer Brüstung auf den Balkon einer Wohnung im Hochparterre und schlagen dort das Fensterglas der Balkontür ein. Es kam in der Folge zur Entwendung eines Bargeldbetrages im niedrigen vierstelligen Bereich. Die heimkehrende Wohnungsinhaberin überraschte die beiden Täter, woraufhin diese zu Fuß die Flucht ergriffen. Die beiden Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Person: männlich, ca. 1,85m groß, Kapuze tief ins Gesicht gezogen, schwarz gekleidet

2. Person: männlich, etwas kleiner und dicker als die erstgenannte Person, rundes Gesicht, sehr kurze Haare, südländisches Erscheinungsbild



Im Stadtgebiet Bad Kreuznach kam es am Abend des 23.10.2026 zu einem weiteren versuchten Einbruch im Bereich der Steubenstraße. Auch hier war das Ziel der bislang unbekannten Täterschaft die Balkontür einer Hochparterrewohnung in einem Mehrfamilienhaus aufzuhebeln. Als die Täter die Anwesenheit der Geschädigten in der Wohnung bemerkten, ergriffen sie umgehend und unerkannt die Flucht. Der Vorfall ereignete sich um 19:18 Uhr.



Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten in den genannten Fällen bislang nicht zur Ergreifung der Täter.



Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

Wer hat zu den oben angegebenen Tatzeiten verdächtige Wahrnehmungen im Tatortbereich oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671/8811-0.



In diesem Zusammenhang wird auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131/6531164, Email: ppmainz.zentralepraevention@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der potenzielle Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/5EbT4gc





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