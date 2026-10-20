Wohnungseinbrüche im Landkreis Bad Kreuznach





Am 10.10.2026 kam es zwischen 10:00 - 13:55 Uhr zu einem versuchten Einbruch im Bereich der Odernheimer Straße in der Ortsgemeinde Staudernheim.

Bislang unbekannte Täter drangen durch Einwerfen eines Fensterglases in das Einfamilienhaus ein und durchwühlten mehrere Räume nach potenziellem Diebesgut.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es hierbei zu keiner Entwendung. Durch eine Zeugin wurde gegen 12:10 Uhr eine mögliche Mittäterin gesehen, die sich vor der Haustür des Tatobjekts aufhielt.

Diese Person hatte wahrscheinlich die Aufgabe, den im Objekt tätigen Mittäter zu warnen, sofern die Hausbewohner zurückkehren sollten. Die junge Frau konnte wie folgt beschrieben werden:



ca. 18-25 Jahre alt, 165 cm groß, schwarze glatte schulterlange Haare, gebräunte Haut, sprach gebrochen Deutsch



Kleidung: hellblaue Jeans, weißes bauchfreies Oberteil, braune Weste mit langen Ärmeln, schwarze Umhängetasche mit goldener Kette, soll ein Taschenbuch in der Hand gehalten haben



Im Zeitraum vom 07.10.2026, 12:00 - 12.10.2026, 11:15 Uhr kam es in der Rheinstraße im Stadtgebiet Bad Kreuznach zu einem weiteren Einbruch in einem Mehrfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter brachen hierbei den Schließzylinder einer Wohnungseingangstür heraus, um so widerrechtlich einzudringen. Aus der Wohnung wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Sammlermünze entwendet. Der entstandene Schaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich.



Am Sonntag, 11.10.2026 kam es zwischen 14:00 - 17:20 zu einem weiteren Einbruch in der Hauptstraße der Ortsgemeinde Schöneberg. Die bis dato unbekannten Täter brachen über ein Kellerfenster in das Einfamilienhaus ein, um hierin nach potenziellem Diebesgut zu suchen. Aus dem Objekt wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden ist im niedrigen vierstelligen Eurobereich anzusiedeln.



Bislang unbekannte Täter hebelten am Dienstag, 13.10.2026 zwischen 11:00 - 16:00 Uhr ein ebenerdig gelegenes Fenster an einem Einfamilienhaus in der Niederhäuser Straße in der Ortsgemeinde Norheim auf.

Aus dem Anwesen wurden in der Folge Bargeld und Goldschmuck entwendet. Es entstand hierbei ein Schaden, der im mittleren vierstelligen Eurobereich liegt.



Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

Wer hat zu der oben angegebenen Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Tatortbereich oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671/8811-0.



In diesem Zusammenhang wird auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131/6531164, Email: ppmainz.zentralepraevention@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der potenzielle Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





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