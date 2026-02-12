Wohnungseinbruchsdiebstahl in Roxheim



Bislang unbekannte Täter hebelten an einem Einfamilienhaus in der Straße Am Gräfenbach ein Fenster auf und drangen so in das Objekt ein. Hierin wurden mehrere Räume durchwühlt.

Derzeit liegen noch keine abschließenden Informationen zu dem Diebesgut vor.



Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom 08.02.2026, 20:30 bis 10.02.2026, 20:35 Uhr.



Zeugen, die zu der Tat sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.



In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, Email: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.



