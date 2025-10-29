Wohnungseinbruchdiebstahl in Waldalgesheim



Bislang unbekannte Täter brachen eine Terrassentür an einem Einfamilienhaus in der Straße "Untere Amalienhöhe" auf. Im Objekt wurden verschiedene Räume durch die Täterschaft durchsucht und hierbei Bargeld und Schmuck entwendet.



Die Tatzeit kann durch Zeugenangaben auf den Zeitraum vom 25.10.2025, 17:00 Uhr - 26.10.2025, 11:30 Uhr eingegrenzt werden.



Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

Wer hat zu der oben angegebenen Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Tatortbereich oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?



Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-0.



In diesem Zusammenhang wird nochmal auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchsberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell