Wohnungseinbruch in Weiler bei Bingen

Bislang unbekannte Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße „Auf dem Heerberg“ auf.

Im Objekt wurden daraufhin mehrere Räume angegangen. Unter anderem kam es hierbei zu zwei gewaltsamen Tresoröffnungen. Die Täter entwendeten Schmuckgegenstände, sowie diversen Münzen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.

Durch Zeugenangaben kann die Tatzeit auf den 03.11.2025, 16:30 – 19:00 Uhr eingegrenzt werden.

In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Wohnungseinbruch geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/5EbT4gc





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell