Wohnungseinbruch in Rüdesheim (Nahe)

Bislang unbekannte Täter hebelten an einem Einfamilienhaus in der Sankt-Martin-Straße ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und drangen so in das Objekt ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Gegenstände entwendet.



Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom 16.02.2026, 12:50 bis 16.02.2026, 21:30 Uhr.



Zeugen, die zu der Tat sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.



In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, Email: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell