Wohnungseinbruch in Pfaffen-Schwabenheim

Bislang unbekannte Täter brachen an einem Einfamilienhaus in der Straße „Im Weihergarten“ in Pfaffen-Schwabenheim eine Kellertür auf und gelangen über den Keller in die Wohnräumlichkeiten des Anwesens.



Im Haus wurden verschiedene Räumlichkeiten nach potenziellem Diebesgut durchwühlt. Die Täter entwendeten Bargeld und eine hochwertige Kameraausrüstung. Durch Zeugenangaben kann die Tatzeit auf den 03.11.2025, 19:00 – 20:15 Uhr, eingegrenzt werden.



In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbruchsdelikten geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/5EbT4gc





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell