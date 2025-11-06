Wohnungseinbruch in Norheim



Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam über ein rückwärtig gelegenes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Kreuznach Straße ein. Im Objekt wurde ein Raum nach potenziellem Diebesgut durchwühlt.

Es kam hierbei zur Entwendung von Schmuck und verschiedenen Messern. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.

Durch Zeugenangaben kann die Tatzeit auf den 05.11.2025, 14:30 - 20:30 Uhr eingegrenzt werden.



In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Wohnungseinbruch geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.



