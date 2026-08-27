Wohnungseinbruch in Bad Sobernheim



Bislang unbekannte Täter warfen mit einem Stein die Fensterscheibe einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein, überkletterten die Balkonbrüstung und betraten widerrechtlich die Wohnung des zu der Tatzeit abwesenden Mieters.



In dem Objekt durchwühlten sie in der Folge verschiedene Räume und entwendeten hieraus ein Wertgelass, in dem sich eine Bargeldsumme im niedrigen fünfstelligen Eurobereich befand.

Durch die weiteren Ermittlungen wurde nunmehr bekannt, dass die Tat wahrscheinlich durch vier bislang unbekannte männliche Tatverdächtige begangen wurde, die sich im Zeitraum von 02:50 - 04:10 Uhr mehrmals im Bereich der Königsberger Straße zu Fuß, als auch mit einem E-Scooter bewegt haben dürften. Aufgrund der bisherigen Feststellungen wird davon ausgegangen, dass es sich um ortsansässige Jugendliche oder Heranwachsende handeln könnte.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdelikt geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.



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