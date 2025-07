Wohnungseinbruch in Bad Kreuznach

Demnach sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhausen in der Straße Heidenmauer in Bad Kreuznach eingebrochen.



In der Wohnung wurden verschiedene Räumlichkeiten nach potenziellem Diebesgut durchwühlt. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld. Durch Zeugenangaben kann die Tatzeit am Dienstag, 01.07.2025, auf den Zeitraum von 10:30 bis 14:00 Uhr, eingegrenzt werden.



