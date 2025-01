Wohnungseinbruch in Bad Kreuznach

Die bislang unbekannten Täter gelangen über die rückwärtige Seite des Mehrfamilienhauses durch das Kellergeschoß in das mehrstöckige Anwesen.

Hier hebelten sie im zweiten Geschoß eine Wohnungseingangstür auf und entwendeten aus dieser Wohnung Schmuck und Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Wohnungseigentümerin kehrte gegen 11:30 Uhr heim und sah die tatverdächtigen Personen durch das Treppenhaus flüchten. Sie konnte eine vage Personenbeschreibung abgeben.

Es soll sich demzufolge um insgesamt 4 weibliche Täterinnen gehandelt haben, mutmaßliches Alter ca. 15-17 Jahre, südosteuropäisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, mittelgroß, überwiegend schwarz bekleidet.

Eine Person soll eine dunkle Mütze und graue Bekleidung getragen haben.

Die tatverdächtigen Personen sollen stadtauswärts die Mannheimer Straße entlang in Richtung Hauptfriedhof zu Fuß geflohen sein.



Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen.



In diesem Zusammenhang wird auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchsberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, Email: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.



Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat zu der oben angegebenen Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Tatortbereich oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-0.



