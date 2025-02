Wohnungseinbruch in Bad Kreuznach ST Winzenheim

Am Abend des 14.02.2025 wurde der Polizeiinspektion Bad Kreuznach ein Wohnungseinbruch in Bad Kreuznach (Ortsteil Winzenheim) gemeldet.

Bislang unbekannte Täter hebelten eine rückwärtig gelegene Terrassentür an einem Einfamilienhaus in der Langenlonsheimer Straße auf.



Im Objekt wurden verschiedene Räume deliktstypisch durchwühlt und Schmuckgegenstände entwendet. Die Tatzeit kann durch Zeugenangaben auf den Zeitraum vom 14.02.2025, 17:00 Uhr - 18:40 Uhr eingegrenzt werden.



In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz ( Tel. 06131-6531164, Email: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de ) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbruchsdelikten geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.



