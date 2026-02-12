Bad Kreuznach
Wohnungseinbruch im Stadtgebiet Bad Kreuznach
Im Zeitraum vom 30.01.2026 bis 08.02.2026 nutzten unbekannte Täter die Urlaubsabwesenheit der Hausbewohner eines Reihenhauses in der Straße Agnesienberg in Bad Kreuznach aus.

Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchwühlten die Räumlichkeiten nach potenziellem Diebesgut. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Bargeld entwendet.

Zeugen, die zu der Tat sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.

In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, Email: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.

