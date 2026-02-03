Witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der PI Kirn

Ursache war überwiegend nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit rutschigen Fahrbahnen. In den meisten Fällen blieb es bei Sachschäden, vereinzelt wurden Verkehrsteilnehmende leicht verletzt.



Die Polizeiinspektion Kirn weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, die Fahrweise den aktuellen Wetter- und Straßenverhältnissen anzupassen. Insbesondere wird zu einer reduzierten Geschwindigkeit, vergrößertem Sicherheitsabstand sowie erhöhter Aufmerksamkeit geraten. Fahrzeuge sollten zudem wintertauglich ausgerüstet sein.



Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, umsichtig und vorausschauend zu fahren, um weitere Unfälle zu vermeiden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell